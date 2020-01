Un pareggio immeritato per quello che è stato fatto in campo con la peggior prestazione dell’era Vivarini. Il Bari si salva in pieno recupero con una girata vincente di D’Ursi ma i biancorossi non riescono ad approfittare del passo falso della Reggina. Il primo posto si avvicina di poco, a 9 punti di distacco.

90′ Nel recupero, all’ultimo respiro, gol in girata di Eugenio D’Ursi su cross di Simeri. Il Bari agguanta il pareggio allo scadere!

85′ Bianco si divora la possibilità del pareggio! Batti e ribatti in aria di rigore, si ritrova un assist al bacio ma di testa colpisce troppo forte e la sfera finisce fuori

75′ La partita si avvia al termine con poche emozioni. Protagonista del match, in negativo, è il centrocampista Awua. Subentrato dalla panchina per sostituire l’infortunato Hamlili è stato rimosso dal campo per la prestazione deludente.

66′ Ancora Viterbese pericolosa! Bunino si avventura palla al piede dalla fascia sinistra e spacca in due la difesa. Conclusione deviata da Frattali

61′ La squadra di Vivarini non è riuscita a creare nessun pericolo offensivo. Ultima mezz’ora di gioco

46′ Riparte il secondo tempo, Bari obbligato a cercare il gol

Fine primo tempo. Bari sotto di un gol con una prestazione fin qui deludente.

40′ Ci prova Schiavone dei 20 metri, il tentativo è neutralizzato dal portiere

28′ Vicina al raddoppio la Viterbese. Errico si libera di due uomini e calcia alto da ottima posizione

21′ Fuori Hamlili per infortunio alla spalla, dentro Awua

19′ Enorme occasione per Berra, in area di rigore, su assist di Antenucci. Il difensore biancorosso non riesce a intercettare il pallone

12′ I galletti cercano la reazione, finora nessun pericolo

3′ Inizia male la partita del Bari. Subito in vantaggio La Viterbese con il destro preciso di Bensaja che non lascia scampo a Frattali. 0-1 e match in salita

1′ E’ iniziata

Prima partita del 2020 del Bari nel campionato di Serie C. Sul campo della Viterbese, allo stadio “Enrico Rocchi”, la squadra di mister Vivarini avrà una occasione d’oro per ridurre le distanza con la Reggina, che ieri ha perso 3 a 0 con la Cavese. Con una vittoria il distacco dal primo posto scenderebbe a quota 7. Nessuna novità per la formazione biancorossa, in attacco Simeri-Antenucci.

Le formazioni ufficiali

Viterbese – Pini; Markic, Milillo, Bianchi, Baschirotto, Bezziccheri, Besea, Errico, Bensaja, Culina, Molinaro. All. Calabro

Bari – Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Schiavone, Bianco, Hamlili; Terrani; Antenucci, Simeri. All. Vivarini

Arbitro: Luca Zufferli di Udine.

