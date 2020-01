Grave incidente stradale a Canosa, tra via Imbriani e via Murgetta. Un 26enne, Giuseppe Caliendo, ha perso la vita dopo che la sua auto si è scontrata con un edificio, per cause ancora in corso di accertamento. Per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri e il 118. Anche suo fratello era morto in un incidente stradale nel 2006, non molto distante dallo stesso luogo dove ieri Giuseppe ha perso la vita.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.