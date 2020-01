Nella notte è divampato un incendio in un deposito di autobus a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Tre i mezzi coinvolti che sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Sul posto squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Sono in corso indagini per capire la natura dell’incendio.

