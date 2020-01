Quando la solidarietà non conosce confine ma riempie i cuori ed unisce le persone. Ed è quel che è accaduto ieri mattina, venerdì 10 gennaio, quando un autotreno, all’altezza di Monopoli, ha perso il suo carico consistente in barattoli di salsa. Sul posto è intervenuta prontamente la pattuglia della Polizia Stradale di Castellana Grotte.

Le derrate alimentari, però, non potevano più essere messe sul mercato, così gli agenti hanno avuto un’idea. Dopo un confronto con gli uffici del loro distaccamento e con la ditta proprietaria del carico, ecco la magia della solidarietà, capace di abbattere confini ed unire i cuori. Gli agenti hanno chiamato l’associazione InConTra, da oltre un decennio presente nel territorio nella lotta alla povertà ed allo spreco alimentare e non solo, per donare il cibo.

In accordo con la ditta, che ha voluto donare il materiale non più vendibile e grazie all’intuizione degli operatori della polizia Stradale, che hanno lavorato con la mente e con il cuore, questi prodotti verranno donati alle 713 famiglie che vivono in un forte disagio socio economico ed a tutte quelle persone, senza dimora ed anziani, che ogni sera questa associazione assiste.

