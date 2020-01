“Ladri di biciclette, prendiamo in prestito solo il titolo dal capolavoro di Vittorio De Sica. Ma il risultato non cambia”. Inizia così la denuncia dei volontari di Avanzi Popolo, l’associazione che combatte lo spreco di cibo raccogliendo le eccedenze dai commercianti cittadini per poi donarle alle famiglie indigenti.

“Domenica scorsa ci hanno rubato la bicicletta – scrivono i volontari baresi – quella con cui da mesi organizziamo con tanti e tante le raccolte di quartiere di Picone. Hanno preso solo la bici ma non il carrellino a supporto, questo ci porta a dire che forse chi l’ha presa non era mosso dalla frenesia e dalla voglia di anticipare la raccolta del giovedì”.

La parrocchia San Francesco da Paola ha presentato regolare denuncia per il furto della bici Ilde che ci fu donata dal Rotaract Club Bari. “Questo è il solo passaggio formale – scrivono sui social -. Non sappiamo se manterremo ancora l’idea poetica del furto per necessità come nel film di De Sica, così forse ci piace ancora pensarlo, ma di sicuro sappiamo che non ci fermiamo. A piedi, in bici e tra le persone: come potete vedere nella foto, nulla è cambiato

