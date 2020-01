Un accogliente appartamento nel quartiere San Pasquale, un ottimo Martini Cocktail, 4 amici appassionati di musica Jazz e tanti musicisti talentuosi.

Questi sono gli ingredienti che caratterizzano il format tutto barese “Capitani Coraggiosi”. Nato trent’anni fa come trasmissione radiofonica trasmessa da una piccola emittente privata del quartiere Madonnella, è tornato alla ribalta grazie alla volontà di Giovanni Molinari, Francesco Scaramuzzi, Francesco Ambruosi e Rino Di Bartolo.

I 4 amici, storici appassionati di musica Jazz, quattro anni fa hanno deciso di riportare in vita il progetto, sotto forma di “House Concerts” trasmessi in Live Streaming su Facebook. Ogni lunedì la trasmissione vede la partecipazione dei padri nobili del Jazz Italico, da Roberto Ottaviano a Guido Di Leone per passare a Mirko Signorile, Dino Plasmati , Pierluigi Balducci , Vince Abbracciante e tanti altri straordinari musicisti senza dimenticare la folta schiera dei talentuosissimi “giovani leoni” già in grado di affermarsi sui palcoscenici europei.

L’esibizione degli artisti è inframezzata da quella che, più che un’intervista, può essere definita come una gioviale conversazione tra appassionati di musica, che tra una risata ed un Martini Cocktail si confrontano, scambiano opinioni e raccontano la storia,i suoni, i colori e le sfaccettature più bizzarre della musica Jazz. Ad oggi, “Capitani Coraggiosi” vanta una media di 10.000 ascoltatori a puntata. Il 30 Aprile i Capitani parteciperanno per il terzo anno consecutivo all’International Jazz Day (iniziativa promossa da Herbie Hancock, che lo scorso anno ha recapitato una lettera di ringraziamento proprio ai Capitani) con un importante ospite a sorpresa.

