Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato a quattro chilometri da Carpino, in provincia di Foggia, sul Gargano. È avvenuto alle 4.24 ed è stato avvertito in quasi tutto il nord della Puglia. Non risultano danni a cose o persone ma la scossa ha comunque preoccupato centinaia di famiglie, colte di sorpresa durante la notte.

Il terremoto è stato localizzato dalla sala dell’Ingv di Roma.

