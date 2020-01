Il gruppo Facebook “Doniamo in libertà dal Libertà” che riunisce le mamme del quartiere barese compie due anni. E per l’occasione ha deciso di organizzare una festa aperta a tutti i bambini per Carnevale.

“Dopo il successo di Halloween, Natale e Befana proponiamo di festeggiare insieme a tutti i bimbi del quartiere e non, questo speciale evento, che ci ha uniti 2 anni fa in questo magnifico gruppo – spiega Francesca Zicca, fondatrice del gruppo solidale – invitiamo tutti vestiti in maschera. Sarebbe bello che ognuno portasse qualcosa da mangiare, non importa che sia dolce o salato, l’importante è che sia confezionato e non fatto in casa. Non mancate. Sarà una grande festa di quartiere”.

L’evento si terrà il 16 febbraio dalle 16 e 30 nella saletta della chiesa di Santa Cecilia. “Il nostro scopo – continua Zicca – è di creare alternative positive di quartiere, un modo per fare aggregazione e unione e diffondere con simpatia e allegria la solidarietà. Abbiamo 100 giochi riciclati e dei dolciumi della Befana. Li distribuiremo per Carnevale.

Cerchiamo sponsor e donatori: di palloncini, coriandoli lunghi, bicchieri, piatti, posate, tovaglioli, tutto il necessario per organizzare insieme una festa di Carnevale”.

