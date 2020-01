Indagini in corso sull’incidente stradale che è avvenuto lunedì sera in via Caldarola: un’auto si et scontrata con uno scooter ed è fuggita. Il motociclista è stato soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico in prognosi riservata.

Probabilmente il conducente di una auto é uscito dal distributore Agip percorrendo un tratto contromano e ha impattato il motoveicolo proveniente sulla via Caldarola. La pattuglia della Polizia Locale intervenuta sul posto ieri sera ha rinvenuto solo il motoveicolo rovinato sulla sede stradale, dell’altro veicolo coinvolto nessuna traccia. Grazie alle immediate attività di indagine, le informazioni raccolte e le immagini recuperate dalle telecamere presenti in tutta l’area gli investigatori della Polizia Locale nel giro di 24 ore sono riusciti a ricostruire la dinamica e rintracciare il veicolo pirata rinvenuto presso una autofficina ove il conducente lo aveva già portato per le riparazioni e far sparire le tracce del sinistro. L’autore della fuga ed omissione di soccorso ha ammesso le proprie responsabilità, il veicolo sequestrato a disposizione dell’Autorità giudiziaria e l’uomo denunciato.

