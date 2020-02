I Navy Seals Bari, ad oggi unica squadra di Football americano della città di Bari, nascono come naturale prosecuzione delle diverse franchigie che si sono succedute a Bari negli ultimi 20 anni: dapprima c’erano i Trucks Bari, poi Trucks e Wildboars Bari, Patriots Bari ed infine i Navy Seals Bari.

Il presidente Gaetano Bitetto ed i dirigenti Claudio De Vincenzi e Alessandro Ceo hanno iniziato a calcare i campi di football proprio nei Trucks Bari dove, ciò che fino ad allora era solo uno sport, si è trasformato in vera e propria passione. A giugno 2015, dopo la scomparsa di chi portava avanti e sosteneva il progetto, il dott Piero Lovecchio, i dirigenti ed il presidente hanno deciso di accogliere la responsabilità della squadra puntando sui giovani. Grazie all’aiuto dei Seaman Milano e di Massimiliano Cipolla (giocatore barese che ha militato e vinto scudetti nei Seaman Milano e fatto parte anche della Nazionale Italiana di Football Americano) sono riusciti ad iscrivere la prima squadra pugliese ad un campionato nazionale giovanile.

Uno dei problemi che ha maggiormente caratterizzato la storia del football americano barese è sempre stata la mancanza di un luogo dove svolgere partite ed allenamenti:la squadra si è allenata in quasi tutti i campi di Bari senza mai trovare fissa dimora. Con la nuova presidenza, la determinazione del presidente Gaetano Bitetto e la disponibilità del Comune di Bari e dell’assessore allo sport Pietro Petruzzelli, i Navy Seals si sono stabiliti presso lo Stadio della Vittoria, dove svolgono regolarmente partite ed allenamenti. Recentemente i Navy Seals Bari hanno partecipato ad un campionato nazionale di football americano a 7 organizzato dal CSI, piazzandosi al terzo posto grazie alla vittoria a Firenze (51 a 0 contro i Wild Cats Cremona). In questi anni, nonostante la grande passione e l’impegno di tutti i “volontari ” che si occupano di portare avanti il progetto, si sono riscontrate enormi difficoltà nel reperire fondi per sostenere la squadra, che si autofinanzia chiedendo un contributo ai giocatori.

Da giovedì 30 Gennaio è iniziato il reclutamento per i nuovi atleti dai 16 ai 30 anni per la nuova stagione che vedrà la squadra impegnata in un campionato nazionale di 40 squadre diviso in gironi. Il girone dei Navy Seals Bari sarà a 5 squadre e comprenderà Achei Crotone, Briganti Napoli, Eagles Salerno, Mad Bulls Barletta e Navy Seals Bari. Il calcio d’inizio sarà domenica 23 Febbraio alle ore 14 al Della Vittoria.

