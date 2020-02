La bomba che ha distrutto stanotte a Ruvo di Puglia (Bari) l’auto privata di un carabiniere, è il terzo attentato in poco più di un anno contro un esponente dei carabinieri di Andria, uno dei tre capoluoghi della provincia Bat che è a nord di Bari.

Analogo l’episodio del 3 dicembre 2018, quando venne collocato un ordigno sotto la vettura di un militare della Compagnia di Andria in servizio a Corato (Bari), fra Andria e Ruvo. Inoltre, poco prima, il 13 novembre 2018, sempre a Corato, venne data alle fiamme la casa di campagna di un carabiniere in servizio ad Andria e in una parete venne trovata la scritta: «Ti devo ammazzare».

