Il Bari ha lanciato una campagna di agevolazioni per i tifosi in vista di San Valentino: si intitola «Bari grande amore» e prevede diverse iniziative. La prima riguarda le agevolazioni per l’acquisto dei biglietti: ogni possessore di Ssc Bari fan card potrà acquistare tagliandi a prezzi scontati (fino al 70%).

Un biglietto di curva o tribuna est in promozione costerà 5 euro più prevendita, uno di tribuna ovest 7 più prevendita, uno di tribuna d’onore 10 più prevendita. Si potranno acquistare su sport.tickeone.it e presso gli store ufficiali (allo stadio e in Corso Cavour a Bari). Poi c’è la mobilitazione social: «da lunedì 10 a domenica 16 febbraio, tutti i tifosi potranno dichiarare il loro amore al Bari e a un altro loro grande amore» condividendo «il proprio contenuto taggando i profili social ufficiali del Bari su Facebook e Instagram ( sscalciobari), e usando l’hashtag #BariGrandeAmore. Tutti i contenuti verranno aggregati e raccolti in un unico album »Bari grande amore«. Il club propone anche tazze per la colazione con il logo del club e un cuore in un cofanetto a edizione limitata (negli store ufficiali). La squadra allenata da Vivarini, infine, tornerà ad allenarsi domani alle 14:30 all’antistadio in vista della gara interna di domenica con il Picerno.

