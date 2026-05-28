Bari, consegnati i primi 42 bus elettrici per il Brt: ecco cosa cambia per i passeggeri

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Quarantadue nuovi autobus elettrici sono arrivati a Bari. Sono i mezzi che serviranno il Bus Rapid Transit, il sistema di trasporto pubblico su corsia dedicata destinato a cambiare la mobilità cittadina. Ad annunciarlo è l’assessore alle Opere pubbliche del Comune di Bari, Domenico Scaramuzzi, con un post sui social in cui mostra le immagini dei nuovi veicoli.

I bus sono completamente elettrici e vantano un’autonomia fino a 550 chilometri, un dato che li rende adatti a coprire le tratte urbane senza interruzioni di servizio. Rispetto ai mezzi tradizionali, sono più capienti e progettati con criteri di inclusività: a bordo sono previsti posti riservati a persone con disabilità, donne in gravidanza e anziani, con sedute ergonomiche e antiscivolamento.

Sul fronte tecnologico, ogni autobus è dotato di 16 telecamere ad alta definizione collegate in tempo reale a una centrale operativa, un sistema che garantisce il monitoraggio continuo della sicurezza a bordo e lungo il percorso. Al posto dei tradizionali specchietti retrovisori sono installate telecamere digitali. Non mancano le prese USB per ogni postazione, dettaglio che riflette un’attenzione concreta al comfort dei passeggeri.

Il BRT prevede corsie dedicate che consentiranno tempi di percorrenza significativamente più brevi rispetto al traffico ordinario, migliorando i collegamenti tra i quartieri della città. «Non è solo un’infrastruttura», ha scritto Scaramuzzi, «è un nuovo modo di muoversi in città».