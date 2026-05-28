Sicurezza stradale: il 40% degli incidenti in città è causato dalle distrazioni

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Secondo i dati di Parclick.it, l’app leader in Europa per la prenotazione online di parcheggi, il 40% degli incidenti stradali in città non è causato dalla guida in sé, bensì da attività secondarie come ascoltare musica, usare il cellulare, fumare o guardare il navigatore.

Questi incidenti, potrebbero essere evitati con una serie di cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti alla guida. Per questo, gli esperti di Parclick.it ci forniscono una serie di consigli pratici per guidare in modo più sicuro in città:

1. Scegliere sempre la corsia giusta

Scegliere la corsia giusta è fondamentale per una guida tranquilla e sicura. Sebbene la scelta più consigliata sia quella destra, non è sempre la soluzione migliore: a volte è necessario svoltare bruscamente a sinistra e questo può risultare pericoloso se non si è posizionati in anticipo. È quindi molto importante conoscere il percorso prima di partire, e in caso di percorso sconosciuto è preferibile usare la corsia centrale, che offre sempre un maggiore margine di manovra.

2. Rispettare la segnaletica stradale e i semafori

È sempre necessario rispettare la segnaletica stradale, ma alcune norme sono particolarmente fondamentali, come i limiti di velocità, che in città sono molto più bassi rispetto alle strade extraurbane. Altri segnali da rispettare con la massima attenzione sono lo “Stop”, che impone di fermarsi completamente, anche quando non si vede nessun veicolo in arrivo e il “Dare la precedenza”.

Va ricordato inoltre che otto incidenti gravi su dieci in città sono causati dal passaggio con il semaforo rosso. È bene ricordare che il giallo non è il segnale per accelerare, ma per rallentare dato che avvisa del rosso imminente.

3. Usare il GPS per raggiungere la destinazione

Utilizzare il GPS è molto utile perché permette di impostare il percorso desiderato e segnala in tempo reale qualsiasi informazione utile lungo il percorso.

4. Dare sempre la precedenza ai pedoni

È di fondamentale importanza ricordare che il pedone ha sempre la precedenza sulle auto sulle strisce pedonali, questo significa che occorre rallentare ogni volta che ci si avvicina a un attraversamento pedonale. È inoltre essenziale ridurre la velocità e prestare la massima attenzione quando si transita nelle vicinanze di parchi o scuole. In queste zone è sconsigliabile superare i 30 km/h. Basti pensare che a 50 km/h si percorrono quasi 14 metri in un solo secondo.

5. Fare la giusta manutenzione e rispettare le revisioni periodiche

È fondamentale che il veicolo sia sempre in perfette condizioni e che vengano rispettate le scadenze di revisione. Bisogna verificare, ad esempio, che il battistrada degli pneumatici sia in buono stato per garantire la giusta aderenza al suolo.

È altrettanto importante controllare i livelli dei vari liquidi (freni, olio, liquido refrigerante, liquido lavavetri, ecc.) e verificare che le luci siano perfettamente funzionanti per segnalare chiaramente le manovre di frenata e retromarcia.

6. Mantenere la distanza di sicurezza

I temuti ingorghi e il traffico intenso tipici delle grandi città riducono inevitabilmente le distanze tra i veicoli, aumentando il rischio di collisione. Per questo è sempre indispensabile rispettare la distanza di sicurezza.

7. Allacciare la cintura di sicurezza

Indossare la cintura di sicurezza è imprescindibile: il suo utilizzo riduce il rischio di morte in caso di incidente di oltre il 60%.

8. Frenare prima dei dossi per proteggere le sospensioni

I dossi svolgono la funzione di riduttori di velocità e, se non vengono rispettati, possono danneggiare seriamente il veicolo. Sollevando il veicolo da terra, sospensioni e pneumatici subiscono un forte impatto, e la ricaduta brusca può danneggiare sia il fondo scocca che la carrozzeria.

9. Non usare il cellulare alla guida

In città le soste sono numerose, soprattutto in corrispondenza dei semafori rossi. Alcuni automobilisti ne approfittano per leggere messaggi o rispondere a chiamate tenendo il telefono in mano. Questo comportamento comporta sanzioni severe, con multe che in Italia possono arrivare fino a 1.400 euro, con decurtazione di punti dalla patente e sospensione della stessa da 15 giorni a tre mesi in caso di recidiva nel biennio. Senza contare che l’uso del cellulare alla guida è una delle principali cause di incidenti stradali.

10. Entrare e uscire correttamente dalle rotatorie

Le rotatorie servono a fluidificare il traffico, eliminando la necessità di semafori agli incroci. Quelle a corsia singola sono semplici da gestire, ma nelle rotatorie a due o più corsie è fondamentale uscire dalla rotatoria sempre dalla corsia esterna, senza tagliare direttamente dall’interno verso l’uscita.

Ester Stivelli, Country Manager IT+DACH di Parclick, commenta: “Guidare in città in modo sicuro e consapevole è oggi più importante che mai. Il mercato della mobilità urbana si sta trasformando rapidamente: auto a noleggio condiviso, ciclisti e monopattini elettrici si affiancano sempre più al traffico tradizionale, rendendo l’attenzione alla guida un fattore ancora più determinante. La grande maggioranza degli incidenti non accade per fatalità, ma per mancanza di una cultura condivisa della sicurezza stradale: non solo da parte dei conducenti, ma anche dei pedoni e delle Pubbliche Amministrazioni, chiamate a migliorare accessibilità, illuminazione e gestione degli spazi urbani. Da Parclick, incoraggiamo tutti gli automobilisti a mettere in pratica questi consigli, nella consapevolezza che guidare in sicurezza inizia già prima di salire in macchina”.