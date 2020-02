Al via la seconda edizione del progetto EasyExport, promosso da Unioncamere e da Co.Mark SpA, rivolto alle piccole e medie imprese che vogliono intraprendere un percorso di internazionalizzazione con il supporto di un manager specializzato nella ricerca clienti e nella creazione di reti commerciali all’estero.

Una figura che offre le proprie prestazioni a titolo gratuito – si legge in una nota – mezza giornata alla settimana per cinque mesi in Camera di Commercio a Bari e, unitamente ai referenti camerali, assisterà le Pmi del territorio nell’analisi della situazione attuale e delle potenzialità di export dell’azienda, per elaborare strategie di sviluppo commerciale. Co.Mark SpA. è difatti società leader nei servizi di consulenza per l’internazionalizzazione delle PMI tramite attività di Temporary Export Management.

Il 9 marzo, a partire dalle 14:30, l’appuntamento affronterà come «Organizzare efficacemente una fiera internazionale: prima, durante e follow up». Per partecipare al seminario, gratuito, alla Camera di Commercio di Bari le aziende interessate devono registrarsi al link: https://forms.gle/bNuTMX1PYkDvEhEU6 . Info: Camera di Commercio di Bari – Servizio Promozione e Sviluppo tel. 0802174431-375.

