Le Frecce tricolori tornano in Puglia. Appuntamento il 3 maggio con una esibizione tra Molfetta e Giovinazzo in occasione della “Maratona delle Cattedrali”. Le Frecce Tricolori, con alla guida il comandante pugliese Gaetano Farina, tornano quindi in Puglia: sarà il primo appuntamento della stagione, come ha reso noto l’Areoclub Italia. Lo scorso anno enorme è stato il successo per l’esibizione durante la festa di San Nicola: migliaia di persone sul lungomare, da Pane e pomodoro fino al teatro Margherita, per assistere all’esibizione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.