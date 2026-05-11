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Hantavirus, il Ministero della Salute: “Rischio basso”. Quattro passeggeri monitorati in Italia

Nelle prossime ore saranno inviate indicazioni operative alle regioni sui protocolli da seguire in caso da contagio

Pubblicato da: redazione | Lun, 11 Maggio 2026 - 11:44
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Resta basso il rischio legato all’Hantavirus in Italia. A confermarlo è il Ministero della Salute, che nelle prossime ore dovrebbe inviare una circolare a Regioni e uffici di frontiera per fare il punto della situazione e fornire indicazioni operative sui protocolli da seguire in caso di sospetti contagi. Secondo quanto emerso, il documento conterrà disposizioni relative a tracciamento dei contatti, sorveglianza sanitaria attiva ed eventuali misure di isolamento fiduciario per persone che dovessero presentare sintomi riconducibili al virus.

Attualmente in Italia sono sotto osservazione quattro passeggeri di un volo KLM, considerati contatti monitorati. Le persone coinvolte, al momento, risultano asintomatiche. L’Hantavirus è un’infezione virale trasmessa principalmente attraverso roditori infetti, soprattutto tramite contatto con urine, saliva o feci contaminate. Le autorità sanitarie italiane, pur mantenendo alta l’attenzione, ribadiscono che allo stato attuale non emergono particolari criticità sul territorio nazionale.

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