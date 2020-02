Nella giornata di ieri, 25 febbraio, la polizia di stato è intervenuta in zona Picone all’interno di un condominio per sedare una lite tra proprietario di un immobile e l’inquilina. Gli agenti hanno appurato che effettivamente la donna 31enne, mediante una manomissione ai cavi del contatore elettrico, si riforniva illegalmente dal contatore e, pertanto, l’hanno denunciata per furto aggravato di energia elettrica.

Nelle stesse ore al Libertà, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un cittadino gambiano classe ‘95, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio, associandolo al carcere di Bari.

