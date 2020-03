La denuncia è del consigliere comunale di Fratelli di Italia, Filippo Melchiorre. Le condizioni in cui versa il liceo classico Orazio Flacco, uno degli istituti storici della città, sono ormai note a tutti. Ma nessuno interviene. I muri – come denuncia Melchiorre – sono usati come lavagne per scarabocchi e scritte varie. I vandali ormai lo hanno deturpato. Ogni anno (o quasi) quelle stesse mura vengono ripulite ma ogni anno vengono nuovamente rovinate.

