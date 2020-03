Ritorno alla vittoria casalinga, Reggina a meno 7 e Monopoli a distanza di sicurezza a 2 punti. Finisce nel migliore dei modi Bari-Avellino (2-1) allo stadio San Nicola per la 29esima giornata del girone C di Serie C.

I galletti ritrovano il sorriso grazie ai gol di Antenucci (sempre più decisivo) e il tap in di Perrotta al termine di una prestazione ottima per 70 minuti. Poi l’errore in fase di impostazione di Laribi e la rete dell’ex Albadoro che accorcia le distanze. Finale con qualche pericolo e poco gioco ma è festa sotto la curva Nord.Il risultato finale sorride comunque a mister Vivarini che, dopo il brutto pareggio contro la Ternana, era in cerca di punti pesanti per il prosieguo di campionato.

