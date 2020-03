Incidente questa notte tra Brindisi e Taranto, precisamente sulla provinciale 14 che collega Ostuni a Martina Franca. Per cause in fase di accertamento un’auto è finita in una scarpata.

A bordo c’erano quattro persone. Una donna di 41 anni è morta mentre gli altri sono feriti. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

