Raffaele Fitto batte Michele Emiliano anche secondo un sondaggio commissionato dal Pd nazionale. Il Partito democratico, in vista delle prossime votazioni in diverse regioni, tra le quali la Puglia, ha chiesto all’istituto Winpoll di effettuare dei sondaggi pre elettorali.

Tra il 26 e 28 febbraio, quindi, è stato eseguito su un campione di mille persone e lo scenario per il centrosinistra non è positivo: se Italia Viva, come più volte ribadito, dovesse schierare la ministra Teresa Bellanova, Fitto arriverebbe al 47,8% mentre Emiliano si fermerebbe al 32,7%, Bellanova al 10,1%, M5S 8%. Le intenzioni di voto danno il Pd al 23%, la Lega al 20,4% e Fratelli d’Italia al 20,2%

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.