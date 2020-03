Vandali ancora in azione a San Girolamo – Fesca. Negli ultimi giorni si sono registrati danni a cassonetti, cestini dell’immondizia e diverse auto. La denuncia sui vari gruppi social di Facebook con residenti esasperati per i continui atti di teppismo.

Ci sono ragazzi che si intrufolano nei box auto e svuotano interi estintori, altri che lo fanno in piena strada come è successo ad esempio in via Vito de Fano pochi giorni fa. C’è chi ha gettato persino gli estintori contro le auto, rompendo vetri e devastandole.

A richiamare l’attenzione sul problema anche il presidente del Consiglio comunale, Michelangelo Cavone. “Doppio episodio vandalico su strada San Girolamo. Ho appena inviato le foto alla polizia municipale e ho chiesto di acquisire le immagini delle telecamere presenti sulla zona. Se qualcuno li coglie sul fatto non esiti a denunciare o a inviare foto al sottoscritto o al Sindaco. Dobbiamo fermarli”.

