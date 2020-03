Da giorni non rispondeva alle chiamate dei parenti. Poi questa mattina la tragica scoperta: è stato ritrovato nella sua casa di via Colaci senza vita lo chef Tonio Piceci.

Una personalità nel mondo della ristorazione salentina, che lo ha visto in prima linea per molti anni. L’ultimo dei suoi ristoranti era il rinomato Picton, nel centro storico di Lecce. Piceci si era ritirato da alcuni anni e viveva da solo. Quando i parenti hanno visto che non rispondeva alle ripetute chiamate hanno pensato di allertare il 113.

