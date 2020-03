Oggi Bari e la Puglia si sono svegliate con scuole, università, teatri, alcune ludoteche chiuse. Alcune perché c’è chi ha deciso di aprire ugualmente, così come i parco giochi . E numerose sono le polemiche sulle interpretazioni del decreto firmato ieri dal Consiglio dei ministri. I genitori chiedono a tutte le strutture maggiore coerenza. “Che senso ha chiudere le scuole se ci sono ludoteche aperte?”, denunciano in molti.

Ma non solo. Alcuni centri commerciali hanno annunciato l’accesso a gruppi in caso di assembramento. In altri casi non sono state sospese nemmeno le inaugurazioni: è il caso oggi dell’apertura del nuovo centro Conad a Casamassima. Centinaia di persone vi hanno partecipato.

(Foto Facebook)

