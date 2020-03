Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato di Corato, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, nei confronti di un noto pregiudicato locale gravato da numerosi precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trani (BT) al fine di espiare una pena di tre anni di reclusione.

Altri aggiornamento. Sono 3 gli arresti e 2 i deferimenti in stato di libertà operati in quest’ultimo periodo dai Carabinieri della Stazione di Corato, supportati da militari della Compagnia di Trani, impegnati nell’esecuzione di servizi di controllo straordinario del territorio in città. Oltre 20 militari con unità cinofile dei Carabinieri di Modugno hanno pattugliato soprattutto le vie del centro storico e presidiato, con l’utilizzo di una “Stazione Mobile”, le aree ritenute maggiormente a rischio. Tre gli ordini di carcerazione per espiazione pene concorrenti eseguiti nei confronti di:

– Z.D. 38enne, condannato ad anni 3 e mesi 2 per furto aggravato in concorso, lesioni personali e detenzione abusiva di armi, tradotto presso la Casa Circondariale di Trani;

– C.G. 36enne, condannato a mesi 4 di reclusione per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza, tradotto presso la Casa Circondariale di Trani;

– D.T.G., condannato a mesi 2 di detenzione domiciliare per il reato di lesioni personali.

Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica, 15 violazioni accertate per guida senza cintura di sicurezza ed 8 per l’uso del telefono cellulare alla guida del veicolo. Tutte contestazioni, queste, operate al fine di ridurre la percentuale di incidentalità che negli ultimi tempi ha fatto riscontrare un innalzamento.Attenzione particolare è stata rivolta verso i giovani che frequentano i cosiddetti “corner 24” ove vengono erogati alimenti e bevande anche alcoliche. A seguito di questi controlli, due genitori sono stati deferiti in stato di libertà per inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei due figli minori, risultati assenti dalla scuola per più di tre mesi, senza giustificato motivo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.