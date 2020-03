Risultati positivi al Coronovirus anche un medico pneumologo ed un infermiere dell’ospedale di Ostuni, entrati in contatto nei giorni scorsi con un ragazzo di Carovigno che era stato ricoverato per problemi respiratori, poi trasferito al Perrino perché aveva contratto il virus. A dare conferma è stato il sindaco Guglielmo Cavallo. Intanto altri sette sanitari sono stati messi in quarantena, tra questi un radiologo, infermieri, e altri medici.

“La situazione inizia a complicarsi per il nostro ospedale – spiega il sindaco Cavallo – sette operatori sanitari sono stati messi in quarantena, e ci sono altre verifiche in corso e riguardano dipendenti di diversi reparti: La situazione per la mancanza di personale è sempre stata difficile negli ultimi anni, ora le conseguenze possono essere gravi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.