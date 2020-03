Ancora nessun accesso controllato al Policlinico di Bari. Questa mattina i varchi aperti erano sprovvisti di personale sanitario che – secondo quanto annunciato dall’azienda ospedaliera – avrebbe dovuto procedere al controllo della temperatura di dipendenti, pazienti e visitatori e alla somministrazione di un breve questionario di valutazione del rischio. Chiusi i cancelli di via Albanese, di viale Orazio Flacco e quello secondario di piazza Giulio Cesare, l’accesso avviene dal portone principale di piazza Giulio Cesare (aperto dalle 6 alle 22). Da viale Ennio e da via Pietrocola possono continuare ad accedere i mezzi di emergenza e le auto dirette al pronto soccorso. Ma il varco di viale Ennio, che doveva essere interdetto ai pedoni, in realtà questa mattina era ancora aperto.

Chiuso anche il parcheggio interno con accesso da via Albanese. Gli utenti possono lasciare regolarmente la vettura presso il Polipark. L’accesso all’area dell’ospedale dalla fermata Policlinico delle Ferrovie Appulo Lucane sarà chiuso fino a nuova comunicazione.

All’interno del Policlinico non sono mancate le file, soprattutto davanti ai reparti di Emofilia e Trombosi. L’attesa avviene all’esterno dei reparti: un addetto all’entrata regola l’accesso.

