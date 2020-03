Sono 24 le persone denunciate ieri sera nel Foggiano per aver violato le norme per contenere il contagio del Coronavirus. In particolare, 14 foggiani sono stati sorpresi dai carabinieri fuori casa a San Marco in Lamis, paese dove nei giorni scorsi si è registrato il decesso di un pensionato risultato positivo al Coronavirus.

Dei 14 denunciati, otto sono stati sorpresi mentre si intrattenevano per strada e altri sei giovani, tra cui due minorenni, sono stati scoperti dai militari all’interno di un box-garage a consumare alcolici. Le altre dieci persone sono state denunciate a Foggia. Di queste, quattro sono state fermate mentre nel cuore della notte circolavano in macchina; due 40enni invece stavano chiacchierando davanti a un distributore automatico di bibite. Infine, i poliziotti hanno sorpreso in un negozio vicino alla stazione ferroviaria quattro cittadini rumeni intenti a consumare bevande.

