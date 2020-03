“L’aggiornamento, al momento attuale, è di 6 casi accertati di contagio nel nostro Comune”. A parlare è Giuseppe Giulitto, sindaco di Bitritto che, in diretta su Facebook aggiorna i suoi concittadini sulle evoluzioni dell’emergenza sanitaria sul territorio. In tre giorni si è passati, stando alle comunicazioni del primo cittadino, da due a sei casi di positività in un comune molto piccolo e dove cresce, quindi, l’apprensione. Un simile messaggio giunge, sempre per mezzo dei social network, dal Comune di Capurso, dove il sindaco Francesco Crudele annuncia i primi due casi di contagio sul territorio. Voci a cui si aggiunge quella di Fiorenza Pascazio, sindaco di Bitetto che in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook annuncia la notizia di due casi di positività al tampone nel comune e racconta il lavoro delle autorità competenti per la ricostruzione degli eventuali contatti intercorsi negli scorsi giorni. Unanime, giunge, a latere delle comunicazioni, il monito dei tre sindaci, che invitano la cittadinanza a non abbassare la guardia e a restare a casa.

(foto Giuseppe Giulitto, sindaco Bitritto)

