Controlli a tappeto per tutto il personale dell’Ospedale San Pio di Castellaneta. A stabilirlo è stato il servizio di sorveglianza della Direzione Sanitaria della Asl di Taranto, a seguito dell’accertamento del contagio di un primario dello stesso ospedale, affetto anche da polmonite interstiziale e attualmente ricoverato presso la struttura ospedaliera Moscati di Taranto. In particolare, ad essere sottoposto al monitoraggio è il personale che può aver avuto contatti – prima e dopo la data del 7 marzo – con il medico in questione: personale medico e amministrativo della Sanità Service operante presso la direzione medica, dirigenti medici, responsabili e coordinatori infermieristici di tutte le unità operative dell’ospedale San Pio, medici e infermieri dei reparti di endoscopia digestiva, oncologia e radiologia, ma anche alcuni dirigenti medici di Medicina. Si attendono per le prossime ore i risultati dei primi tamponi effettuati.

