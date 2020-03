Cinquecento tamponi. L’ospedale di Castellaneta, dopo i sette contagi accertati, attende i risultati degli ulteriori tamponi, per capire l’entità del focolaio che si è aperto nei reparti. Ieri il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha chiesto alla Procura di aprire una indagine e alla direzione sanitaria di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del medico che non avrebbe dichiarato di avere la febbre, andando comunque a lavorare. “Voglio ringraziare – ha detto il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti – tutto il personale dell’ospedale, dai medici agli infermieri, ai volontari, agli addetti alle pulizie: stanno tutti lavorando con turni stressanti e in una situazione non facile. Attendiamo gli esiti dei tamponi. Nel frattempo dovete restare tutti a casa – conclude il primo cittadino – abbiamo toccato con mano cosa succede se si abbassa la guardia”.

