“Ieri sera e questa mattina i pazienti sono rimasti senza cena e senza colazione, è una vergogna”. Lo scrive una parente di un cittadino positivo al coronavirus, ricoverato nel reparto Asclepios del Policlinico di Bari, per segnalare una falla nelle procedure di ristorazione tra il 23 e oggi, 24 marzo.

Il caso è stato confermato dai dirigenti del Policlinico: “L’adeguamento – rispondono – del sistema di distribuzione del fornitore alle nuove norme per l’accesso ai reparti covid-19, ha comportato per alcuni ricoverati un ritardo nella distribuzione dei pasti. Già dal pranzo di oggi il servizio è stato correttamente assicurato a tutti. Il Policlinico si scusa per il temporaneo disagio dei propri pazienti”.

Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, in Puglia fino a ieri (aggiornamento 23 marzo) sono 37 i decessi legati all’epidemia di coronavirus. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 6761 test, i casi positivi in Puglia sono 906, la provincia di Bari la più colpita con 268 casi, segue quella di Foggia con 226.

