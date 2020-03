“Dalla prossima settimana saranno aperte le procedure per accedere ai 5 bonus: partite Iva, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo”. Lo annuncia il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, intervistato su Raiuno per chiarire le misure previste dal decreto Cura Italia. Le domande per la cassa integrazione e per il congedo sono già attive. Per i bonus verrà attivata sul sito dell’Istituto una “procedura semplificata con un Pin semplificato”, riporta il Corriere della Sera.

In tal caso, la sospensione del pagamento dei contributi produrrà una carenza di liquidità per le casse dell’Inps. “L’istituto – prosegue Tridico – ha tutta la liquidità necessaria per far fronte a tutte queste istanze e questo non pregiudica il pagamento delle pensioni”.

