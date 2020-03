Due cagnolini c abbandonati in una busta dell’immondizia a San Girolamo. Subito accolti in canile e adottati da due famiglie. “Ora per fortuna sono stati adottati da due famiglie che hanno scelto di accoglierli a casa e prendersi cura di loro – spiega il sindaco Antonio Decaro – Una storia a lieto fine se si aggiunge anche che prima di arrivare a casa di queste famiglie, i due cuccioli, avevano trovato rifugio nel canile sanitario cittadino grazie al lavoro di un gruppo di volontari. Sono tanti i cani che vengono abbandonati per strada in questi giorni perché si sta diffondendo un pericoloso allarmismo sul fatto che gli animali domestici, il cane in particolare, abbiano un ipotetico ruolo nella trasmissione del virus all’uomo. Non c’è nessuna prova scientifica di questo, secondo gli esperti”.

“Teniamo stretti a noi i nostri animali domestici – conclude il sindaco – che ci vogliono bene sempre e che soprattutto in questo momento difficile hanno un ruolo importante per le nostre famiglie, i bambini e spesso sono l’unica compagnia per anziani che vivono in solitudine”.

