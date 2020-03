“La scomparsa di un dipendente della grande famiglia comunale, di un giovane uomo, ci rattrista e ci sbatte davanti agli occhi la drammaticità della situazione che il Paese sta vivendo e la ferocia con cui questo virus può agire”. È con queste parole che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Luca Tarquinio Colletta, un lavoratore dipendente della Multiservizi Spa – azienda del Comune di Bari – che nelle ultime settimane era risultato positivo al Covid-19.

“La morte di un nostro collaboratore ci addolora moltissimo” – prosegue Decaro – “e ci fa ricordare ancora una volta che il virus arriva in maniera violenta e che l’unico modo che abbiamo per proteggere i nostri cari è quello di rispettare le regole che ci sono state date e che ci servono per spezzare questa maledetta catena che si innesca attraverso i contatti interpersonali”. Un grave lutto che colpisce l’azienda e l’intera Amministrazione comunale, per il quale Francesco Biga, presidente della Multiservizi Spa, esprime la massima solidarietà e vicinanza alla famiglia: “L’azienda ha posto, pone e porrà ogni attenzione all’emergenza in corso, adottando tutte le cautele di volta in volta indicate dal Governo e suggerite dagli organismi sanitari” – è il commento di Biga, che prosegue – già da diverse settimane, d’intesa con l’amministrazione comunale, sono state ridotte del 90% le attività della società per un periodo, stabilito al momento, di 15 giorni. Quanto è accaduto, tuttavia, testimonia la pericolosità del virus e l’esigenza di rispettare tutte le prescrizioni necessarie e il distanziamento sociale da parte di tutti”.

Il lavoratore, che espletava le sue funzioni presso la sede del Municipio 2, al momento della conferma della positività ai test relativi al Coronavirus non era in servizio, ma in malattia da diversi giorni.

