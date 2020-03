I nuovi rifiuti urbani durante l’emergenza coronavirus? “Centinaia, migliaia di guanti in lattice sparsi ovunque”. Lo segnalano i volontari di Retake Bari, oltre a decine di cittadini sui social network, che si imbattono quotidianamente nella cattiva abitudine di una parte della popolazione di gettare i rifiuti a terra, dalle cartacce ai dispositivi di protezione personale.

“Adesso ci toccherà fare i conti con questi. Raccoglierli è pericoloso, lasciarli per strada è un delitto. Quelli che non finiranno nelle caditoie ad intasare la fogna finiranno in mare o trasportati dal vento. Per favore non aggiungiamo un dramma al dramma che già stiamo vivendo”.

