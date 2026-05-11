Prosegue il viaggio del cigno nero nelle acque di Puglia, dopo l’ultimo avvistamento a Bari, dove ha sorpreso i cittadini durante i festeggiamenti di San Nicola, portando gioia e speranza nella giornata di maltempo in cui non si è tenuta la storica traslazione della statua in mare, sembrerebbe che l’esemplare nuoti ora nelle acque di Trani. Lo segnala una lettrice alla nostra redazione.
Da Bari a Trani, il cigno nero avvistato sul lungomare – VIDEO
Negli scorsi giorni era stato avvistato nel capoluogo pugliese
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