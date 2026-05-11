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Da Bari a Trani, il cigno nero avvistato sul lungomare – VIDEO

Negli scorsi giorni era stato avvistato nel capoluogo pugliese

Pubblicato da: redazione | Lun, 11 Maggio 2026 - 12:39
cigno nero trani
  • 38 sec

Prosegue il viaggio del cigno nero nelle acque di Puglia, dopo l’ultimo avvistamento a Bari, dove ha sorpreso i cittadini durante i festeggiamenti di San Nicola, portando gioia e speranza nella giornata di maltempo in cui non si è tenuta la storica traslazione della statua in mare, sembrerebbe che l’esemplare nuoti ora nelle acque di Trani. Lo segnala una lettrice alla nostra redazione.

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