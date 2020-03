Piccoli assembramenti fuori dalle banche, in attesa delle aperture. Accade questa mattina ad esempio in via Putignani, davanti alla sede dell’Unicredit. Ma è una scena che si sta ripetendo ovunque. L’apertura ridotta degli sportelli, con l’accesso in alcuni casi solo su prenotazione, sta causando numerosi disagi. Come quelli testimoniati ieri in un video. E ci sono quindi ogni mattina decine di persone che attendono fuori, sui marciapiedi, in alcuni casi non rispettando la distanza di un metro, ma la maggior parte indossa la mascherina.

