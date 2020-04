A partire dal primo aprile il superticket per la prestazione di visite specialistiche è passato da 10 euro a 0,50 centesimi. La riduzione riguarda le seguenti categorie: persone con codice di esenzione E94 (Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio a carico); persone con codice di esenzione E96 (Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio a carico); persone prive di esenzione con età maggiore o uguale a 65 anni; persone minorenni prive di esenzione

Le esenzioni saranno inserite automaticamente dagli uffici Asl. Non sarà necessario per tanto recarsi personalmente.