Il nome, espresso nel tipico dialetto barese, la dice lunga sulle finalità dell’iniziativa: si chiama “Uov a te, spes a me” ed è la nuova campagna di solidarietà promossa dalla federazione Le Strade di San Nicola, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Bari.

Un piccolo gesto per sentirsi utili per la comunità, in un periodo in cui, alla già difficile situazione dovuta alla diffusione del Coronavirus sull’intero territorio nazionale, si aggiunge la battaglia che, ogni giorno, si combatte all’interno delle case di molti baresi che, purtroppo, hanno difficoltà a garantire i beni di prima necessità per la propria famiglia. Grazie all’iniziativa della federazione Le Strade di San Nicola, chiunque potrà, dunque, aiutare i nuclei familiari in difficoltà con la donazione di una busta di spesa contenente generi alimentari a lunga conservazione e altri beni di prima necessità. In cambio, i volontari della federazione, regaleranno a tutti i donatori, un uovo di pasqua solidale.

Tutti coloro che sono intenzionati a donare, potranno prenotarsi tramite email o whatsapp e riceveranno la visita di un volontario direttamente a casa propria e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge. Tutti i beni raccolti saranno gestiti e ridistribuiti dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari a tutte le famiglie e le persone in difficoltà per effetto del Covid-19.

