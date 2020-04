In volo da Foggia a Bari per la vita. Un paziente positivo al coronavirus è stato trasportato al Policlinico di Bari dal servizio regionale di elisoccorso. L’elicottero è atterrato sull’eliporto situato sul padiglione Asclepios, adibito a Covid Hospital, del Policlinico di Bari. Il paziente è stato sottoposto a Ecmo (Ossigenazione extracorporea a membrana): si tratta di una tecnica salvavita che utilizza un polmone artificiale e supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, aumentando l’ossigenazione del sangue.

“L’intervento – scrive il governatore Michele Emiliano – permette di tenere in vita persone in condizioni di severa insufficienza respiratoria. Il lavoro per salvare vite come potete vedere è incessante ed è fatto con grande professionalità”.

