Protesta questa mattina degli ambulanti di Japigia, fermi da quasi un mese. “Vogliamo lavorare” hanno urlato a gran voce. Sul posto è arrivato il presidente del Municipio Lorenzo Leonetti ed è stata contattata telefonicamente anche l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone.

“Non dipende da noi – spiega Palone – per ora non è possibile organizzare mercati in strada. Aspettiamo il prossimo decreto e cerchiamo di capire. Noi la volontà di aprire l’abbiamo, ma lì è impossibile. Gli accessi non possono essere controllati. Stiamo parlando di una emergenza sanitaria mondiale. Capisco le loro difficoltà, capisco che loro da 50 anni sono lì e vogliono lavorare. Ma per ora non possiamo fare nulla”.

Ha cercato di convincerli anche Leonetti. “Abbiamo offerto loro il sostentamento per i prossimi giorni – spiega Leonetti – per fare la spesa, per acquistare alimenti. Hanno rifiutato gli aiuti perché hanno detto che loro sono abituati a lavorare e con i soldi a sopravvivere. Li seguiremo e cercheremo di aiutarli”.

