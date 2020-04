L’Ac Bari Bat presenta oggi il suo giornale di informazione: Aci Pocket. Una linea diretta, per conoscere tutte le ultime novità, per entrare da spettatori e da protagonisti negli eventi organizzati e per restare tutti più vicini, come una grande famiglia. Un luogo di dialogo, di dibattito, uno spazio curato da professionisti per entrare in contatto anche con le delegazioni del territorio.

L’Automobile club di Bari e della Bat ha quindi deciso di puntare maggiormente sulla comunicazione, una comunicazione istituzionale, ma non solo: su Aci Pocket ci saranno interviste, approfondimenti e tutte le informazioni sui vari eventi che saranno organizzati a fine emergenza coronavirus. “Con Aci Pocket – spiegano il presidente dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri, e il direttore Maria Grazia De Renzo – vogliamo coinvolgere maggiormente tutti i nostri soci nelle nostre attività. Vogliamo aprire una finestra diretta di dialogo. Vogliamo fare conoscere a tutti il nostro mondo, un mondo in cui la parola d’ordine è la sicurezza stradale”. Il mondo dell’Automobile club Bari è quindi online: basta cliccare su acipocket.it . Attivate anche le pagine social.

