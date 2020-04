Da Bari sino a Torre Canne: lunga la costa da Bari sino a Brindisi, in punti diversi, sono state avvistate enormi chiazze arancioni in mare. Una segnalaziona arriva in zona Santo Spirito, sul lungomare come è visibile dalla foto pubblicata su facebook da un utente.

Un’altra segnalazione, invece. arriva da Torre Canne: in mattinata una vasta chiazza di un colore tra ambra e arancione ha fatto la comparsa nelle acque di mare antistanti il porto di, proprio sotto la scogliera posta alle spalle del molo portuale. Coincidenza? Chi ha segnalato i casi parla di sostanza simile alla vernice, sono state allertate le autorità e chiesto prelievi e analisi per capire di cosa si tratta.

