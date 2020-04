Sarà una Pasquetta blindata quella di oggi. Come disposto dal Viminale in tutta Italia le forze dell’ordine saranno in campo per fermare e sanzionare eventuali fughe per la classica gita fuori porta.

Il divieto di assembramento e di spostamento verrà fatto rispettare a suon di multe e di controlli. Impiegati elicotteri e droni per monitorare dall’alto i terrazzi ed evitare che più famiglie possano incontrarsi e festeggiare insieme, in barba al divieto imposto per l’emergenza coronavirus.

Divieto che proseguirà fino al 3 maggio, come ha annunciato il premier Giuseppe Conte, prorogando le restrizioni, ma dando il via libera però da domani, 14 aprile, alla riapertura di librerie, cartolibrerie, negozi di abbigliamento per bambini e alcune attività produttive come la silvicoltura. Tutto però dovrà essere riaperto rispettando le norme di distanziamento: in caso di assembramenti a risponderne saranno le stesse attività commerciali che potrebbero rischiare non solo la sanzione ma anche la chiusura.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.