È deceduto nella notte, nel Policlinico Riuniti di Foggia, Claudio Santoro, brigadiere capo in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Lucera.

L’uomo, 57 anni, era originario di San Severo e, nelle scorse settimane, era risultato positivo al tampone per il Coronavirus, che, a causa di pregresse problematiche a livello respiratorio, aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale.

A dare la notizia, tramite un post sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino di Lucera, Antonio Tutolo, che esprime vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità di San Severo: “A nome della città di Lucera e di tutti i lucerini faccio le condoglianze alla famiglia, all’arma dei Carabinieri e alla compagnia di Lucera per la perdita del brigadiere capo Santoro – scrive il sindaco, che conclude – chi lo conosceva, lo apprezzava per la sua gentilezza e disponibilità verso tutti. Ha lottato ma non ce l’ha fatta”.

(Foto: luceraweb.eu)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.