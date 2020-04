Il capannone di un vivaio sito nelle campagne di Andria, in contrada Monachelle, è stato distrutto, nella tarda serata di ieri, da un incendio di vaste dimensioni.

Si tratta di una struttura che era già sottoposta a sequestro giudiziario e che, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco sprigionando fumo e cattivo odore. È stato quest’ultimo, avvertito fino nella zona industriale di Barletta, a far scoprire il rogo, per domare il quale è stato necessario un lungo intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono giunti anche gli agenti del nucleo ambientale dei Vigili urbani di Barletta, insieme al primo cittadino Cosimo Cannito e ai Vigili urbani di Andria. Tre giorni fa, sempre in prossimità della zona industriale di Barletta, un altro incendio aveva danneggiato un oliveto, bruciando materiali e oli su un fronte lungo oltre 100 metri scavato nel terreno.

(Foto: Ansa)

