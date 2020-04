Coronavirus, ecco Bari dopo le prime riaperture: strade più popolate – VIDEO

Verso la fase 2 dell’emergenza coronavirus, a Bari come nelle altre città italiane è iniziato il graduale allentamento delle limitazioni sanitarie. In vista del 4 maggio, da ieri hanno riaperto i negozi di abbigliamento per bambini, librerie e cartolibrerie che si aggiungono alle attività ritenute necessarie come tabacchi, farmacie e supermercati.

Come disposto dal Consiglio dei ministri, i commercianti baresi dovranno garantire la distanza tra i clienti e provvedere alla pulizia dei locali due volte al giorno. Gli accessi nelle attività saranno in base al numero dei clienti.

In strada si notano già i primi effetti del decreto. Il video in basso mostra il capoluogo pugliese dal quartiere murattiano, al lungomare fino al quartiere Madonnella (riprese del 14 aprile 2020). Nonostante la massiccia presenza di forze dell’ordine ed esercito, le strade tornano lentamente a ripopolarsi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.