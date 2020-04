Un bambino di 12 anni ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari è stato sottoposto a tampone, nonostante presentasse sintomi atipici, ed è risultato positivo al Covid19.

Sono stati identificati gli operatori sanitari che sono stati a contatto stretto con il paziente e il reparto è stato chiuso per poche ore per essere sanificato. I due pazienti ricoverati nello stesso reparto ma in stanze diverse sono stati comunque sottoposti a tamponi e sono stati trasferiti nella nuova area grigia dell’ospedale destinata ai casi sospetti ma non ancora accertati.

La direzione dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico – Giovanni XXIII di Bari ha disposto che tutti i pazienti, a prescindere dal rischio anamnestico, prima di accedere ai reparti di degenza e essere ricoverati, siano sottoposti a tampone oro-faringeo per accertare la positività al Covid19. In attesa dell’esito del tampone, inoltre, i piccoli pazienti sosteranno nell’area grigia dell’ospedale.

